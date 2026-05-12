В подмосковной Коломне подготовили программу «Ночи музеев»

Музеи Коломенского центра познавательного туризма «Коломенский посад» в Московской области разработали насыщенную программу к Всероссийской акции «Ночь музеев». Акция состоится 16 мая в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в подмосковном министерстве культуры и туризма.
«Тема “Ночи музеев” в этом году — “Родное”. Музейный кластер предлагает маршруты, которые позволяют увидеть большое через малое: историю страны через частные жизни, семейные истории и локальные традиции», — говорится в сообщении министерства.
В Музее-резиденции «Арткоммуналка. Ерофеев и другие» пройдет лекция-беседа «Белое, зеленое, красное… Пильняк в цвете», на ней расскажут о творчестве писателя Бориса Пильняка. Участницы резиденции — французская переводчица, доктор наук Анн Кольдефи-Фокар и литературный переводчик Виталий Нуриев — помогут взглянуть на прозу автора через неожиданный оптический инструмент — цвет.
В Музее-лаборатории «Шелковая фабрика» можно будет увидеть 200-летнюю коломенскую фату перед ее отправкой на реставрацию. Программа «Фата канаватная. Финальные показы перед реставрацией» ознакомит с историей фаты и музея, а также с ремеслом создания шелка и современными технологиями ткачества.
На новой уличной экскурсии «Коломенские благотворители» от «Коломенского навигатора» участники узнают об истории Коломны XIX века, периоде расцвета благотворительности. Также в программе — театрализованная экскурсия с чаепитием и дегустацией «Коломенский калач» в музее «Калачная». Посетители попробуют знаменитые калачи и узнают, откуда взялись выражения «дойти до ручки», «свернуться калачиком» и «тертый калач».
