Спасатели Красноярского края помогают жителям подтопленных территорий

Спасатели в Красноярском крае помогают жителям переждать паводки и преодолеть их последствия. Так, сотрудники Енисейского поисково-спасательного отделения на плавсредствах доставили ремонтную бригаду электриков, расчистили завалы деревьев при восстановлении линии электропередачи, привезли продукты питания в деревню Малобелая. На данный момент продолжают следить за развитием паводковой обстановки на местности. Спасатели Ачинского ПСО переправляют граждан через реку Чулым в селе Александровка Боготольского округа. За последние сутки перевезли 10 человек, также помогли с доставкой продуктов в село, сообщают Gornovosti.ru. Добавим, синоптики прогнозируют сохранение нестабильной паводковой ситуации в районе данных населенных пунктов в ближайшие сутки. В южных территориях региона началось формирование второй волны весеннего половодья. Возможно подтопление приусадебных участков, подворий, дорог.