Из Красноярска в Казахстан отправят 3,4 тонны папоротника

С начала текущего года специалисты Красноярского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» проверили 3,4 тонны побегов папоротника. Как сообщили в пресс-службе ведомства, продукция предназначалась для отправки в Казахстан. Проверенный папоротник соответствует фитосанитарным требованиям страны-получателя. Папоротник стал узнаваемым символом Красноярского края и пользуется большим спросом за границей. В 2025 году специалисты изучили около 2,9 тонны молодых ростков папоротника. Регион отличается разнообразием видов папоротника, сбор и обработка которого осуществляются местными жителями и компаниями. Обыкновенный орляк — наиболее распространенный вид папоротника. Его высоко ценят приверженцы правильного питания и повара азиатской кухни. Нежные молодые ростки по вкусу похожи на белые грибы. Стебли растения засаливают, консервируют, высушивают либо упаковывают в вакуум. Дома орляк часто обжаривают, варят, тушат, замораживают, предварительно замачивая, а после используют в салатах. Этот продукт отличается высоким содержанием витаминов и полезных микроэлементов.