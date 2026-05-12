ГК «Новик» планирует вложить в контейнерный терминал в Калининграде почти 560 млн рублей

ГК «Новик» планирует вложить в создание логистического контейнерного терминала в Калининграде почти 560 миллионов рублей. Пропускная способность комплекса должна составить около 36 тысяч TEU. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе областного правительства в ответ на информационный запрос.