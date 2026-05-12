ГК «Новик» планирует вложить в контейнерный терминал в Калининграде почти 560 млн рублей

ГК «Новик» планирует вложить в создание логистического контейнерного терминала в Калининграде почти 560 миллионов рублей. Пропускная способность комплекса должна составить около 36 тысяч TEU. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе областного правительства в ответ на информационный запрос.
Терминал планируют разместить на выезде из Калининграда, вблизи промышленных зон и дорог. Ёмкость комплекса — 2000 мест, площадь — 3,6 гектара. Годовая пропускная способность составит 18 тысяч 40-футовых контейнеров.
При этом центр не конкурирует напрямую с крупными терминалами (БСК, КМТП), а дополняет их, забирая часть повышенной нагрузки. Фокус проекта — внепортовое хранение, буферизация, подготовка к отправке, — добавили в правительстве.
Реализация проекта запланирована на 2027−2029 годы. Его одобрил совет по улучшению инвестиционного климата в регионе. Комплекс планируют разместить в районе очистных сооружений Калининграда. Землю предоставят компании в аренду без проведения торгов.
ГК «Новик» является крупным логистическим оператором в Калининградской области. Организация осуществляет перевозки автомобильным, железнодорожным и морским транспортом. Она также владеет складскими площадями и логистическим центром «Восток-Запад» в Черняховске.