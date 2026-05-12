Мат в транспорте может закончиться арестом — юрист напомнил о наказании

За нецензурную брань в общественном транспорте россиянам может грозить штраф или административный арест. Об этом ТАСС рассказал доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Моисеев.
По словам юриста, в подобных случаях чаще всего применяется статья о мелком хулиганстве. Она предусматривает наказание за нарушение общественного порядка, которое сопровождается явным неуважением к окружающим и нецензурной бранью в общественных местах.
За такое нарушение могут назначить штраф от 500 до 1000 рублей либо административный арест сроком до 15 суток.
Моисеев пояснил, что многое зависит от поведения человека. Если нарушитель просто выругался, чаще всего ограничиваются штрафом. Однако агрессивное поведение, конфликты с пассажирами и отказ реагировать на замечания могут привести к аресту.
Юристы отмечают, что к общественным местам относятся автобусы, метро, электрички, вокзалы, аэропорты, остановки и другие пространства с большим количеством людей.
В подобных ситуациях сотрудники полиции могут составить протокол на месте, а окончательное решение о наказании принимает суд.
Эксперты также напоминают, что ответственность может наступить не только за ругань, но и за громкие конфликты, оскорбления окружающих, угрозы и другие действия, нарушающие общественный порядок.
В последние годы в России регулярно обсуждается ужесточение правил поведения в транспорте на фоне роста числа конфликтов между пассажирами, случаев агрессии и нарушений общественного порядка.
