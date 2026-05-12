Shot: Мэра Уфы Мавлиева госпитализировали с подозрением на инфаркт

Мэра Уфы Ратмира Мавлиева госпитализировали с подозрением на инфаркт. Об этом во вторник, 12 мая, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным источника, чиновник пожаловался на сильные боли в сердце из-за стресса на фоне уголовного дела. Утверждается, что чиновника забрали утром 12 мая в больницу из дома. Авторы материала отмечают, что всю ночь он жаловался супруге на боли в груди.

Сейчас информации о его состоянии нет. По словам адвоката, проблемы с сердцем у уфимского мэра начались из-за стресса на фоне дела о получении взятки и превышении должностных полномочий, сообщается в публикации.

6 мая Ратмир Мавлиев после выхода из СИЗО поблагодарил президента РФ Владимира Путина и местных жителей. Он сказал, что в первую очередь намерен «помолиться Всевышнему», и выразил благодарность главе стране за возможность «защищать себя» в России.

Главу Уфы задержали в конце апреля и отправили в СИЗО по делу о взятках и превышении должностных полномочий. Подозрения возникли в связи с незаконным отчуждением земельного участка площадью более 1300 квадратных метров на территории санатория «Радуга». Мавлиев говорил, что дело против него сфабриковано, а его имущество приобретено на личные доходы. «Вечерняя Москва» узнала детали биографии мэра Уфы.