В Приамурье заасфальтируют дорогу между селами Екатеринославка и Покровка

Участок трассы Екатеринославка — Тамбовка — Константиновка отремонтируют в Октябрьском округе Амурской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Работы проводят на отрезке с 7-го по 27-й километр между селами Екатеринославка и Покровка, сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.
Специалисты уже восстановили основание дорожной одежды, частично уложили нижний слой асфальтобетонного покрытия. В апреле этого года, после технологического перерыва на зимний период, они возобновили работы. На данном отрезке трассы помимо устройства двух слоев покрытия из асфальтобетона специалисты также отремонтируют водопропускные трубы, нанесут разметку, установят сигнальные столбики и барьерное ограждение. Завершить работы планируют к концу августа.
«Дорога Екатеринославка — Тамбовка — Константиновка включена в опорную сеть региона. В этом году запланирован ремонт 45 км дороги, проходящей через территории Тамбовского и Октябрьского округов, связывающей два районных центра — Екатеринославку и Тамбовку. Продолжаем планирование ремонта других участков этой трассы», — сказал министр транспорта и дорожного хозяйства области Александр Зеленин.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.