Поиск Яндекса
Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Школу № 18 в городе Коврове Владимирской области обновят к концу июля

Учреждение также оснастят современным учебным оборудованием и мебелью.

Капитальный ремонт школы № 18 им. Героя Советского Союза В. И. Ястребцева в городе Коврове планируют завершить к 31 июля этого года. Работы в учреждении ведут по нацпроекту «Молодёжь и дети», сообщили в управлении массовых коммуникаций администрации губернатора Владимирской области.

Специалисты приведут в порядок фундамент и цоколь, восстановят крышу, входные группы, лестницу и крыльцо, заменят двери и окна. Также им предстоит утеплить и покрасить фасад спортивного зала. В настоящее время работы выполнены на 70%.

Отмечается, что школе № 18 также выделили финансирование на приобретение учебного оборудования и мебели. На эти средства закупят парты и стулья, оснастят кабинеты физики, химии и математики всеми необходимыми пособиями и техникой.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.