Школу № 18 в городе Коврове Владимирской области обновят к концу июля

Капитальный ремонт школы № 18 им. Героя Советского Союза В. И. Ястребцева в городе Коврове планируют завершить к 31 июля этого года. Работы в учреждении ведут по нацпроекту «Молодёжь и дети», сообщили в управлении массовых коммуникаций администрации губернатора Владимирской области.
Специалисты приведут в порядок фундамент и цоколь, восстановят крышу, входные группы, лестницу и крыльцо, заменят двери и окна. Также им предстоит утеплить и покрасить фасад спортивного зала. В настоящее время работы выполнены на 70%.
Отмечается, что школе № 18 также выделили финансирование на приобретение учебного оборудования и мебели. На эти средства закупят парты и стулья, оснастят кабинеты физики, химии и математики всеми необходимыми пособиями и техникой.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.