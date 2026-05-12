Запрет на посещение лесов ввели почти в половине Нижегородской области

В лесах Нижегородской области установился повышенный класс пожарной опасности. Об этом сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства, уточнив, что 4 класс опасности зафиксирован полностью или частично в 27 муниципальных образованиях, включая Арзамас, Саров и Дивеевский округ.