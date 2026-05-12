Запрет на посещение лесов ввели почти в половине Нижегородской области

Из-за установившегося 4 класса пожарной опасности в ряде муниципалитетов региона жителям временно ограничили вход в лесные массивы.

В лесах Нижегородской области установился повышенный класс пожарной опасности. Об этом сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства, уточнив, что 4 класс опасности зафиксирован полностью или частично в 27 муниципальных образованиях, включая Арзамас, Саров и Дивеевский округ.

Согласно правилам, при установлении 4 и 5 классов пожароопасности вводится строгий запрет на посещение лесов гражданами. Сейчас в лесничествах организовано наземное патрулирование по утвержденным маршрутам. Кратность выездов напрямую зависит от погодных условий в конкретных районах.

Для удобства жителей на сайте Минлесхоза ежедневно обновляется интерактивная карта, где отмечены закрытые для посещения территории. При обнаружении возгорания необходимо немедленно позвонить на прямую линию лесной охраны по телефону 8 (800) 100−94−00.

Ранее сообщалось, что нижегородцев предупредили о повышении активности ужей в лесах.