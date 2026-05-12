Бастыркин взял на контроль ситуацию с отсутствием воды под Волгоградом

В Волгограде возбуждено уголовное дело из-за отсутствия воды у жителей Ленинского района. Статья — 293 УК РФ (халатность).
Поводом стало обращение людей к председателю СК России Александру Бастрыкину. Жители сообщили: водоснабжения нет давно, местные власти бездействуют. Региональное управление СК подтвердило: проверка начата. Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Волгоградской области Василию Семенову доложить о ходе расследования и по всем доводам обращения.
Дело находится на контроле. Жители ждут не только отчета, но и реального восстановления водоснабжения.
