Бастыркин взял на контроль ситуацию с отсутствием воды под Волгоградом

Поводом стало обращение людей к председателю СК России Александру Бастрыкину. Жители сообщили: водоснабжения нет давно, местные власти бездействуют. Региональное управление СК подтвердило: проверка начата. Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Волгоградской области Василию Семенову доложить о ходе расследования и по всем доводам обращения.