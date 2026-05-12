Приставы взыскали компенсацию за травму, полученную ребенком в Кунгурской пещере

ЧП произошло в августе 2023 года. Мальчик пострадал при выходе со смотровой площадки — на него упали незакрепленные металлические секции забора, причинив резаные раны шеи. Родители сразу оказали сыну первую помощь и уехали домой, не обращаясь в больницу. После случившегося мама пострадавшего мальчика уведомила организацию, ответственную за объект, о произошедшем и попросила принять меры для повышения безопасности на площадке. Представители компании принесли свои извинения и пожелали ребенку скорейшего выздоровления.