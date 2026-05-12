Центр «Мой бизнес» в Воронеже проведет тренинг по самопрезентации

Тренинг на тему «Код доверия: как доносить свою ценность через самопрезентацию» состоится в центре «Мой бизнес» в Воронеже 14 мая. Мероприятие организовано по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в «Центре поддержки предпринимательства Воронежской области».
В рамках тренинга спикеры расскажут участникам о наиболее частых ошибках, которые допускают эксперты и предприниматели при самопрезентации, объяснят, как донести до аудитории самое важное за ограниченное время, а также поделятся простыми и эффективными формулами самопрезентаций.
В роли спикеров на мероприятии выступят бизнес-психолог, ментор, бьюти-предприниматель, автор марафонов личностного роста Екатерина Иванова и маркетолог, продюсер, организатор мероприятий Елена Ефимова. Участие бесплатное, требуется регистрация по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.