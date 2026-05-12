«Макс» запустит комментарии и истории для пользователей

«Макс» планирует летом запустить комментарии и истории для пользователей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Нацмессенджер «Макс» планирует в июне-июле запустить комментарии и истории для пользователей, а до конца года — «мультиаккаунт пользователя» с возможностью быстрого переключения между профилями, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор платформы Фарит Хуснояров.

«С заметным отрывом самые ожидаемые обновления для пользователей и авторов каналов — это комментарии и истории (сторис). Мы активно тестируем обе функции и планируем запустить их для пользователей в июне-июле текущего года», — сообщил он, отметив, что истории для авторов каналов появятся ближе к концу лета.

«До конца года в “Максе” также заработает мультиаккаунт пользователя с возможностью быстрого переключения, например, между личным и рабочим профилем», — добавил Хуснояров.

Он напомнил, что в мессенджере уже есть отложенная отправка сообщений, стикеры, опросы, расшифровка голосовых сообщений, папка с рекомендациями каналов, приватные каналы и ряд сервисов для бизнеса.

На начало мая в приложении «Макс» зарегистрировано уже 120 миллионов человек, ежедневная аудитория мессенджера превысила 85 миллионов пользователей. Регистрация доступна гражданам 40 государств.