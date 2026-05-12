В Тульской области запущен проект «Школа моих возможностей»

Межведомственный проект «Школа моих возможностей» для людей с инвалидностью и семей, воспитывающих детей с ОВЗ, стартовал в Тульской области в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». В рамках инициативы участникам расскажут о действующих мерах поддержки и возможностях, доступных в регионе, сообщили в областном министерстве труда и социальной защиты.
Проект реализуется в формате выездных консультаций в муниципалитетах. Специалисты профильных ведомств разъясняют порядок получения инвалидности и прохождения медико-социальной экспертизы, рассказывают о мерах государственной поддержки, возможностях трудоустройства, получении услуг по реабилитации и социальному обслуживанию, а также о направлениях адаптивного спорта.
Первые встречи «Школы моих возможностей» прошли 24 апреля в Новомосковске и 29 апреля — в Щекине. Ближайшие состоятся 14 мая в Киреевске, 22 мая — в Туле и 29 мая — в Узловой. Получить консультацию по вопросам социального обслуживания можно по телефону горячей линии 8−800−200−52−26.
Отметим, что в регионе уже действует комплексная система поддержки людей с инвалидностью: специализированный МФЦ «Мои возможности», социальное сопровождение, реабилитация, содействие занятости. Новый проект делает эту систему более доступной и понятной для жителей.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.