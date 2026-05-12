В Хабаровском крае продолжается региональный этап конкурса «Лучший по профессии»

В Хабаровском крае принимают заявки на региональный этап всероссийского конкурса «Лучший по профессии». Участвовать могут специалисты по 5 направлениям: управление беспилотниками, работа газорезчиком, машинистом (грузовое и пассажирское движение), механизатором, а также участники СВО. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», на данный момент зарегистрировалось 6 человек.
Конкурс включает теоретическую и практическую части. Победители регионального этапа получат денежные призы: 300 тысяч рублей за первое место, 200 тысяч — за второе, 100 тысяч — за третье.
Лучшие специалисты представят край на федеральном уровне. Финалы пройдут в разных регионах страны. Так, участники СВО будут соревноваться в Самарской области, операторы беспилотников — в Калужской, механизаторы — в Тамбовской, газорезчики — в Кемеровской и машинисты — в Свердловской областях.
— Конкурс задает высокую планку профессионального мастерства. В этом году номинации охватывают направления, которые особенно востребованы экономикой края, — прокомментировал председатель краевого комитета по труду и занятости Константин Виноградов.
Пример успеха — прошлогодний победитель в номинации «Сварщик» Иван Голубичний. Он вошел в число лучших специалистов на своем предприятии и получил премию от работодателя.
Подать заявку может как сам соискатель, так и его работодатель через платформу «Работа России».
Отметим, что конкурс проходит в рамках национального проекта «Кадры», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.