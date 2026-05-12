3 тысяч аквариумных рыбок прилетели в Хабаровский край из Москвы и Барнаула

В Хабаровский край с 1 по 5 мая поступило более 3 тысяч аквариумных рыбок, — сообщает Управление Россельхознадзора.
Партии живого груза доставили воздушным транспортом в аэропорт Хабаровска. Рыбки предназначены для зоомагазинов региона и пополнения ассортимента аквариумных товаров.
Среди прибывших видов — дискусы, меченосцы, неоны, скалярии, гурами и другие популярные аквариумные обитатели.
Всего было доставлено 3075 рыбок. Отдельные партии содержали более двух тысяч особей.
Перевозка осуществлялась в специальных контейнерах с поддержанием температуры около 24−26 градусов на всех этапах пути.
По данным ведомства, нарушений при перевозке не выявлено, вся продукция оформлена по требованиям законодательства и допущена к дальнейшей реализации.