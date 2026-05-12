Власти Иланского попытались оспорить выплату компенсации за нападение собаки и проиграли в суде

Красноярский краевой суд оставил в силе решение о компенсации школьнице из Иланского, которую укусила безнадзорная собака.
Инцидент произошел в сентябре 2025 года в городе Иланский. Ученица 3-го класса школы № 41 утром шла на занятия, по дороге на нее напала собака и дважды укусила. После этого девочке понадобилась медпомощь и вакцинация. Также врачи зафиксировали у ребенка страх животных и громких звуков.
Прокуратура обратилась в суд в интересах школьницы. С администрации Иланско-Нижнеингашского округа взыскали 80 тысяч рублей компенсации морального вреда. Однако администрация пыталась оспорить решение: местные власти заявили, что у округа был договор с организацией, которая занимается отловом безнадзорных животных.
Несмотря на это, суд указал, что такой договор не снимает ответственность с муниципалитета: орган местного самоуправления всё равно обязан организовать отлов безнадзорных животных.
Решение вступило в силу. Его исполнение контролирует прокуратура.