Власти Иланского попытались оспорить выплату компенсации за нападение собаки и проиграли в суде

Красноярский краевой суд оставил в силе решение о компенсации школьнице из Иланского, которую укусила безнадзорная собака.

Инцидент произошел в сентябре 2025 года в городе Иланский. Ученица 3-го класса школы № 41 утром шла на занятия, по дороге на нее напала собака и дважды укусила. После этого девочке понадобилась медпомощь и вакцинация. Также врачи зафиксировали у ребенка страх животных и громких звуков.

Прокуратура обратилась в суд в интересах школьницы. С администрации Иланско-Нижнеингашского округа взыскали 80 тысяч рублей компенсации морального вреда. Однако администрация пыталась оспорить решение: местные власти заявили, что у округа был договор с организацией, которая занимается отловом безнадзорных животных.

Несмотря на это, суд указал, что такой договор не снимает ответственность с муниципалитета: орган местного самоуправления всё равно обязан организовать отлов безнадзорных животных.

Решение вступило в силу. Его исполнение контролирует прокуратура.