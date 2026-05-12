«Болезнь поцелуев» изменила британку до неузнаваемости — лицо сильно опухло

18-летняя жительница Великобритании Молли Лок рассказала, как инфекционный мононуклеоз, известный как «болезнь поцелуев», изменил ее внешность и привел к госпитализации. Историю девушки опубликовало издание Daily Mirror.

Сначала у британки появились симптомы, похожие на грипп или ангину. У нее начались кашель, боль в горле и рвота. Позже состояние резко ухудшилось. У девушки возникла сильная аллергическая реакция, а лицо сильно опухло. По словам Молли, родственники и знакомые перестали ее узнавать.

В больнице врачи диагностировали инфекционный мононуклеоз. Девушка провела там пять дней, после чего еще несколько недель восстанавливалась дома. Молли рассказала, что столкнулась с сильной слабостью и почти постоянно находилась в постели.

Инфекционный мононуклеоз чаще всего вызывает вирус Эпштейна — Барр. Болезнь передается через слюну, поэтому ее нередко называют «болезнью поцелуев».

Среди основных симптомов — высокая температура, воспаление горла, увеличение лимфоузлов, сильная усталость и слабость. У некоторых пациентов могут возникать осложнения, включая проблемы с печенью, селезенкой и тяжелые аллергические реакции.

Врачи отмечают, что болезнь особенно часто встречается у подростков и молодых людей. При этом многие переносят вирус в легкой форме или вообще без симптомов. После болезни слабость и повышенная утомляемость иногда сохраняются несколько недель или даже месяцев.

Молли призналась, что до заболевания ничего не знала о мононуклеозе. Теперь она решила рассказать свою историю, чтобы люди внимательнее относились к симптомам и не затягивали с обращением к врачам.

