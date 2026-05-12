Мужчина подавился шашлыком и умер на глазах у коллег в Мангистау

Сотрудники одной из школ Актау выехали на природу к водопаду Аралбай, где мужчина 1970 года рождения подавился косточкой от шашлыка и скоропостижно скончался. Как пояснили корреспонденту NUR.KZ в ДП Мангистауской области, факт несчастного случая зарегистрирован в полиции, проводится проверка.