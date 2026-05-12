12 мая в Таганроге объявили и затем сняли ракетную опасность

Сегодня, 12 мая, в Таганроге объявили, а затем сняли ракетную опасность. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.
Угроза сохранялась с 9:40 до 10:08 утра. Напомним, при ракетной опасности рекомендуют спускаться в укрытия, подвалы или подземные паркинги.
Добавим, в ночь на 12 мая в Миллеровском районе Ростовской области сбили БПЛА. Информация о разрушениях на земле к областным властям не поступала.
