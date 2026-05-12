Французский политик Флориан Филиппо потребовал немедленно прекратить финансовую помощь Украине на фоне громкого коррупционного скандала с участием ближайшего окружения Владимира Зеленского. Об этом он написал в соцсети X.
«Когда Зеленского подвергнут импичменту за коррупцию? Андрей Ермак, который был его правой рукой с 2020 года до конца 2025 года, только что был официально обвинен в “причастности к масштабной коррупционной сети”! Ему только что официально предъявлено обвинение!» — уточнил политик.
Филиппо также заявил, что Зеленский и его команда заинтересованы в затягивании конфликта. Он объяснил это тем, что чем дольше продолжаются боевые действия, тем больше денег оседает в карманах чиновников через откаты и махинации.
Особое возмущение француза вызвал недавний транш от Франции. Он подчеркнул, что его страна только что выделила Киеву очередные 17 миллиардов евро, при том что сами французские налогоплательщики вынуждены оплачивать эту «коррупционную схему». В конце своего обращения Филиппо призвал полностью остановить любые финансовые вливания в Украину.
При этом обвинение экс-руководителю офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку стало следствием того, что сам киевский главарь проигнорировал прежние сигналы из Вашингтона. Такое заявление сделал посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.