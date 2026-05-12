Спасатели продолжают искать тело мальчика, утонувшего в реке Кан 1 мая

В Канском округе Красноярского края продолжают искать 7-летнего мальчика, утонувшего 1 мая. Об этом сообщили в КГКУ «Спасатель».
Спасатели по заявке полиции снова выехали в село Бражное на поиски 7-летнего ребёнка, который утонул в реке Кан 1 мая.
Ранее специалисты уже обследовали более 160 километров береговой линии, 25 тысяч квадратных метров дна с помощью телевизионного комплекса «Оптима», а также свыше 110 тысяч квадратных метров дна с помощью эхолота. Также провели восемь водолазных спусков, охвативших больше 850 квадратных метров дна.
Поиски осложняются подъёмом уровня воды в реке и сильным течением.
