Лоза отказался верить в существование инопланетян без доказательств

Российский певец и композитор Юрий Лоза усомнился в подлинности файлов о существовании внеземной жизни и неопознанных летающих объектах, которые недавно рассекретило американское ФБР. Своими словами артист поделился с «Газетой.Ru».
Музыкант считает, что публикация этих материалов — не более чем грамотная пиар-акция властей США, рассчитанная на привлечение внимания. Лоза подчеркнул, что без весомых доказательств верить в сенсацию он не намерен.
«Вот покажут нам реального инопланетянина, тогда и поговорим», — заключил исполнитель. По его мнению, человечеству до сих пор неизвестно огромное количество фактов, поэтому на одних лишь догадках строится масса фальшивых теорий.
Ранее ФБР в рамках кампании президента США Дональда Трампа по обеспечению прозрачности рассекретило файлы с описанием НЛО и инопланетных существ. Как сообщило британское издание The Sun, в документах за 1965 год, названный периодом пика наблюдений, приводятся показания очевидцев о существах ростом от 107 до 122 сантиметров, одетых в скафандры и шлемы.