Урок истории едва не закончился катастрофой: мальчик принес в школу снаряд времен Первой мировой

В Италии ученик старшей школы принес на урок истории минометный снаряд времен Первой мировой войны. Как пишет польская радиостанция RMF24, инцидент произошел в Модене на севере страны.
Во время урока школьник достал боеприпас из рюкзака и показал его одноклассникам и педагогу. В результате школу эвакуировали. Уроки были приостановлены. К счастью, снаряд оказался безвредным.
Пока неизвестно, откуда у старшеклассника была неразорвавшаяся бомба. Директор исключил версию о шутке. Произошедшее в школе назвали примером «отсутствия осведомленности и наивности». Школьника привлекут к дисциплинарной ответственности.
