Поиск Яндекса
Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Урок истории едва не закончился катастрофой: мальчик принес в школу снаряд времен Первой мировой

В Италии ученик принес снаряд времен Первой мировой на урок, школу эвакуировали.

Источник: Комсомольская правда

В Италии ученик старшей школы принес на урок истории минометный снаряд времен Первой мировой войны. Как пишет польская радиостанция RMF24, инцидент произошел в Модене на севере страны.

Во время урока школьник достал боеприпас из рюкзака и показал его одноклассникам и педагогу. В результате школу эвакуировали. Уроки были приостановлены. К счастью, снаряд оказался безвредным.

Пока неизвестно, откуда у старшеклассника была неразорвавшаяся бомба. Директор исключил версию о шутке. Произошедшее в школе назвали примером «отсутствия осведомленности и наивности». Школьника привлекут к дисциплинарной ответственности.

Как писал KP.RU, в ноябре прошлого года в Нюрнберге из-за обнаружения бомбы времен Второй мировой войны были эвакуированы более 20 тысяч человек. Опасную находку — 450-килограммовую бомбу — нашли на строительной площадке в районе Гроссройт.