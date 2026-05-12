Опубликован новый рейтинг стран с крупнейшими военными расходами

Ранее сообщалось, что Пентагон заложил в проект бюджета на 2027 год рекордное увеличение военных расходов более чем на 84 процента по сравнению с предыдущим годом. Согласно документам, запрашиваемая сумма достигнет 413 миллиардов долларов, тогда как годом ранее она составляла 223,8 миллиарда. Особенно резко выросли общеоборонные статьи: с 15 до 101 миллиарда. Сухопутные войска намерены получить почти вдвое больше средств, причем главный скачок связан с закупками ракетного вооружения, траты на которое увеличатся более чем в четыре раза. Военно-морской флот вместе с Корпусом морской пехоты рассчитывает на 150 миллиардов, где финансирование кораблестроения вырастет почти наполовину, а закупки авиационной техники — практически вдвое.