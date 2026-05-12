В Ростовской области продают ретро-автомобиль 1943 года

В Ростовской области продают ретро-автомобиль «ГАЗ 67» 1943 года выпуска. Редкие экземпляры выставляют на площадках объявлений.
Лот из Батайска оценён в 750 тыс. рублей. По словам продавца, автомобиль является музейным экспонатом: на его базе выполнен броневик, который участвует в автопробегах. Владелец рассматривает также обмен на равноценную «ГАЗель».
В донской столице также выставлен на продажу «ГАЗ-69» 1957 года за 220 тыс. рублей. Машина прошла реставрацию около 10 лет назад. Самый дорогой лот — «Форд Мустанг» 1967 года за 6,39 млн рублей. Продавец сообщил, что кузов машины частично отреставрирован с использованием оригинальных ремонтных деталей.