Нацбанк утвердил правила выпуска и обращения цифровых тенге

порядок и условия осуществления Национальным банком выпуска и погашения цифровых тенге; порядок открытия и закрытия цифрового счета; требования к платформе цифрового тенге, участникам платформы цифрового тенге и владельцам цифровых счетов; условия прекращения осуществления участником платформы цифрового тенге деятельности по обслуживанию цифровых счетов; порядок предоставления доступа к цифровому счету, приостановления, возобновления и прекращения доступа к цифровому счету; условия и порядок использования внешних электронных носителей в качестве средства учета, хранения цифровых тенге и распоряжения ими; виды операций с цифровыми тенге и порядок их совершения; порядок и условия маркировки цифровых тенге и применения смарт-контрактов цифровых тенге при использовании цифровых тенге; особенности использования и функционирования маркированных цифровых тенге и смарт-контрактов цифровых тенге; порядок управления рисками и непрерывностью функционирования платформы цифрового тенге Национального банка; требования к информационной безопасности платформы цифрового тенге и участников платформы цифрового тенге; форму заявки на открытие цифрового счета, требования к содержанию договора цифрового счета и формат индивидуального идентификационного кода, присваиваемого владельцу цифрового счета в момент его открытия; виды и предельные размеры комиссионного вознаграждения участников платформы цифрового тенге за обслуживание операций владельцев цифровых счетов; порядок и условия пополнения и вывода цифровых тенге с цифрового счета через участника платформы цифрового тенге, обслуживающего цифровой счет; порядок проведения и условия смены обслуживающего цифровой счет участника платформы цифрового тенге и типовая форма заявления.