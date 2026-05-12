Уборка огнем обернулась протоколом: жительницу Ачинска наказали за поджог травы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Ачинске полицейские привлекли к ответственности местную жительницу, которая сжигала сухую траву на территории своего садового участка во время действия особого противопожарного режима.
Сообщение о нарушении поступило в дежурную часть. По словам очевидцев, в СНТ «Коммунальник» садовод разводила огонь прямо на участке.
Выяснилось, что женщина 1974 года рождения во время уборки территории решила сжечь сухую траву. Свою вину она признала и раскаялась в содеянном.
В отношении ачинки собран материал об административном правонарушении.
Полицейские напоминают, что в условиях особого противопожарного режима любые палы травы и разведение открытого огня крайне опасны. Сильный ветер и сухая погода могут привести к быстрому распространению пламени и серьезным последствиям.