Сколько готовы платить ИИ-специалистам в Волгоградской области прямо сейчас

Новые профессии с цифровыми навыками востребованы в Волгоградской области уже в наши дни. ИИ-специалисты — не будущее, а настоящее.
Аналитики выяснили, что в разных регионах страны, в том числе, в южных, прямо сейчас работодатели ищут:
AI-тренера, которому предстоит анализировать варианты ответа модели, проверять их достоверность и выполнять другие обязанности;
AI-архитектора, проводящего глубокий аудитов процессов клиента и реализующего сценарии в специализированных программах;
специалиста по созданию контента с помощью ИИ; экспериментирующего с промптами и добивающегося фотореализма и нужной пластики;
2D-художника, работающего с помощью ИИ;
AI-маркетолога, который может делать карусели для охватов с финальной сборкой, придумывать и собирать короткие видеоролики и использовать программы для создания современного видеоконтента.
По данным базы вакансий hh.ru, за последний месяц в ЮФО открылись около 500 вакансий для такого рода специалистов, половина из них — в Краснодарском крае. В Ростовской области — около четверти, в Волгоградской — 15%, в Астраханской — 8%, в Адыгее — 2%.
Экономисту в AI-проекте готовы платить до 188 тысяч рублей в месяц на руки, AI-тренеру для обучения нейросетей — до 125 тысяч, AI-креатору — от 70 тысяч до вычета налогов, AI-инженеру — от 60 тысяч.
