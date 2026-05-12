«Коммерсантъ»: В России усиливается нехватка бензина АИ-95

Нехватка бензина марки АИ-95 усиливается на российском топливном рынке. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные биржевых топливных торгов.
По информации журналистов, причиной дефицита являются внеплановые ремонты крупных нефтеперерабатывающих заводов и сокращение производства нефтепродуктов.
— Приобрести АИ-95 на бирже становится крайне сложно. Спрос в разы — возможно, более чем в десять раз — превышает предложение, — цитирует газета одного из участников рынка.
При этом в Федеральной антимонопольной службе и Министерстве энергетики РФ заявили, что жалоб на нехватку бензина не поступало, а ситуация остается стабильной и контролируемой, передает издание.
