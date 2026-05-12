Задержанного мэра Уфы госпитализировали с подозрением на инфаркт

Мэра Уфы Ратмира Мавлиева госпитализировали с подозрением на инфаркт.

Мэра Уфы Ратмира Мавлиева госпитализировали с подозрением на инфаркт. Скорую к чиновнику, который находится под домашним арестом, вызвали рано утром. Об этом сообщает SHOT.

По данным канала, всю ночь Мавлиев жаловался жене на невыносимые боли в груди. Около шести утра по местному времени медики забрали его из дома и доставили в больницу. Информации о состоянии мэра на данный момент нет.

Адвокат чиновника связывает проблемы с сердцем с сильным стрессом на фоне уголовного дела. Мавлиева обвиняют в получении взятки и превышении должностных полномочий. Ему грозит до 15 лет колонии.

Ранее стало известно, что у Мавлиева принудительно взяли образцы волос и слюны.