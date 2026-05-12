В Нижнем благоустраивают новую реабилитационную площадку для собак

В Нижнем Новгороде идет обустройство современной площадки, предназначенной для реабилитации собак. Об этом сообщили в администрации Нижнего Новгорода.
Этот новый объект, созданный на базе фонда «Сострадание-НН», станет местом проведения тренингов с участием как волонтеров, так и профессиональных кинологов. Целью этих занятий является улучшение навыков социализации у бездомных животных.
Помимо собственно тренировочной территории, в учреждении теперь имеются и новые, утепленные вольеры. Эти помещения предназначены для содержания животных после проведения операций.
В рамках реконструкции была произведена замена напольных и настенных покрытий, модернизирована система вентиляции и отопления, а также установлены дополнительные насосы и другие необходимые компоненты. Все эти улучшения направлены на ускорение восстановительного периода у животных, что особенно важно в холодное время года.
