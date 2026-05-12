Поиск Яндекса
Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Нижнем благоустраивают новую реабилитационную площадку для собак

Помимо собственно тренировочной территории, в учреждении теперь имеются и новые, утепленные вольеры.

В Нижнем Новгороде идет обустройство современной площадки, предназначенной для реабилитации собак. Об этом сообщили в администрации Нижнего Новгорода.

Этот новый объект, созданный на базе фонда «Сострадание-НН», станет местом проведения тренингов с участием как волонтеров, так и профессиональных кинологов. Целью этих занятий является улучшение навыков социализации у бездомных животных.

Помимо собственно тренировочной территории, в учреждении теперь имеются и новые, утепленные вольеры. Эти помещения предназначены для содержания животных после проведения операций.

В рамках реконструкции была произведена замена напольных и настенных покрытий, модернизирована система вентиляции и отопления, а также установлены дополнительные насосы и другие необходимые компоненты. Все эти улучшения направлены на ускорение восстановительного периода у животных, что особенно важно в холодное время года.

Ранее проблему дорогого содержания собак-поводырей решили в Нижегородской области.