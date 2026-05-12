Рабочая неделя в Воронежской области продолжится дождями и грозами

Тёплая и дождливая рабочая неделя ждёт жителей Воронежской области, сообщают синоптики регионального Гидрометцентра.
Днём вторника, 12 мая, воздух прогреется до +19°… +21°. Местами возможны дожди и грозы.
В среду, 13 мая, в тёмное время суток столбики термометров покажут около +11°… +13°, в светлое — до +22°… +24°. Ночью пройдут небольшие дожди. Днём существенных осадков не предвидится.
В четверг, 14 мая, в дневные часы вновь ожидаются дожди и грозы. В это время воздух прогреется до +20°…+22°. Ночью ожидается около +15°…+17°.
Дожди пройдут и в пятницу, 15 мая. Они ожидаются в тёмное время суток. Ночью столбики термометров покажут около +12°…+14°, днём — до +22°…+24°.