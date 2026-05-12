Сидела в загоне, пила из унитаза. Сожители до смерти замучили нелюбимую дочь

Эта история не укладывается в голове, сколько ни перечитывай детали. В однокомнатной квартире Комсомольска-на-Амуре двое взрослых людей с безупречной биографией — не маргиналы, не алкоголики, не состоявшие на учетах — соорудили для своей двухлетней дочери деревянный короб с крышкой и месяцами держали ее там. Девочка не могла встать в полный рост, не могла сидеть, не могла двигаться. Ночью, пока мать и отец спали, она выползала из заточения и ковыляла к унитазу, чтобы просто утолить жажду. А потом умерла — лишь потому что была нелюбимым ребенком, который раздражал родителей одним своим присутствием.