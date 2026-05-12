Сидела в загоне, пила из унитаза. Сожители до смерти замучили нелюбимую дочь

Эта история не укладывается в голове, сколько ни перечитывай детали. В однокомнатной квартире Комсомольска-на-Амуре двое взрослых людей с безупречной биографией — не маргиналы, не алкоголики, не состоявшие на учетах — соорудили для своей двухлетней дочери деревянный короб с крышкой и месяцами держали ее там. Девочка не могла встать в полный рост, не могла сидеть, не могла двигаться. Ночью, пока мать и отец спали, она выползала из заточения и ковыляла к унитазу, чтобы просто утолить жажду. А потом умерла — лишь потому что была нелюбимым ребенком, который раздражал родителей одним своим присутствием.
Детали чудовищного преступления выяснил hab.aif.ru.
«Чтобы не бегала».
29-летний комсомольчанин и его 27-летняя гражданская супруга на первый взгляд казалась абсолютно нормальной парой. На учете не состояли, ранее не были осуждены, к ответственности не привлекались. Он работал грузчиком, имел доход. Но за фасадом обычной семьи происходило то, что не поддается никакому рациональному объяснению. И тот факт, что эти люди не пьянствовали и не употребляли наркотики, делает историю ещё страшнее: они были абсолютно вменяемы и действовали осознанно.
Как установило следствие, сожители соорудили конструкцию, больше похожую на ящик для животного, чем на место для ребенка: маленький загон с крышкой, в котором девочка проводила дни и ночи напролет. Ее запирали там не на часы — на дни. Доставали редко, обслуживали еще реже. Никакого ухода, никакой гигиены, никакого человеческого тепла. Загон был нужен для того, чтобы ребенок не перемещался по квартире и не мешал взрослым жить так, как им хотелось.
С июля по октябрь 2024 года малышку практически перестали кормить. Иногда ей перепадало минимальное количество еды — ровно столько, чтобы не умерла сразу. Воды не давали совсем. По ночам, когда силы еще оставались, она выползала из загона и пила из унитаза, который был единственным доступным ей источником жидкости.
Организм двухлетнего ребенка такие пытки в итоге не выдержал. Девочка умерла от крайнего истощения.
«Она просто болела!».
Когда малышка перестала подавать признаки жизни, сожители не вызвали скорую. Они позвонили родственнице, которая, придя в квартиру, увидела истощенный детский труп и немедленно набрала полицию и медиков.
Прибывшим правоохранителям пара сначала врала, что девочка страдала неким заболеванием, и смерть наступила именно от болезни. Загон к тому моменту садисты уже разобрали и выбросили на помойку, надеясь замести следы. Следователям пришлось доставать его из мусорного бака, чтобы восстановить картину преступления.
Позже, уже в суде, сожители признали вину. Их объяснение оказалось настолько же чудовищным, насколько и простым: дочь раздражала своим перемещением по однокомнатной квартире. Они не хотели о ней заботиться, не хотели терпеть ее присутствия, и единственным решением, которое им пришло в голову, стал короб и медленная голодная смерть.
«Ребенок бегал, а нам это не нравилось», — призналась мать.
Дали 20 лет каждому.
Хабаровский краевой суд признал обоих виновными по целому букету статей: истязание, совершенное с особой жестокостью, издевательством и мучениями, незаконное лишение свободы, и, наконец, убийство малолетнего с особой жестокостью, совершенное группой лиц по предварительному сговору.
«Суд учел позицию государственного обвинителя и назначил 20 лет лишения свободы каждому. Мужчина отправится в колонию строгого режима, женщина — в колонию общего режима. Каждому дополнительно назначено ограничение свободы на один год шесть месяцев», — прокомментировала hab.aif.ru старший помощник руководителя СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО Антонина Буланкина.
Приговор пока не вступил в законную силу.