В июне жители Хабаровского края вновь отдохнут три дня подряд

В Хабаровском крае, как и во всех регионах страны, в июне 2026 года установлены трёхдневные выходные, приуроченные к празднованию Дня России. — следует из производственного календаря.
Отдыхать жители будут с 12 по 14 июня. Пятница, 12 июня, является государственным праздником и нерабочим днём, после которого следуют стандартные выходные — суббота и воскресенье.
Таким образом, в середине июня появится небольшой длинный уикенд, который можно провести с семьёй, в поездке или просто спокойно перевести дух.
11 июня при этом будет сокращённым рабочим днём.
День России отмечается 12 июня и традиционно считается одним из главных государственных праздников страны — днём, который даёт ощущение начала лета и лёгкой паузы в привычном ритме.