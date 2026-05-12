В Иланско-Нижнеингашском округе высадили «Сад памяти» из тысячи кедров

В преддверии Дня Победы в Иланско-Нижнеингашском округе прошла мемориальная и экологическая акция. 1 000 молодых кедров были высажены в память о воинах, отдавших свои жизни за Родину в годы Великой Отечественной войны, а также о героях, проявивших мужество в ходе специальной военной операции. Таким образом жители региона присоединились к международной акции «Сад памяти», которая проводится в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». Напомним, в Шарыпово сотрудники Госавтоинспекции приняли участие в акции «Аллея Славы», приуроченной ко Дню Победы и 90-летию ведомства. Дорожные полицейские высадили молодые кедры. Добавим, в Красноярском крае стартовал сезон лесовосстановления, в рамках которого на территории гослесфонда планируют высадить более 15 миллионов деревьев.