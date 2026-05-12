После сирены в Алматы: что нужно сделать каждому жителю 14 мая

В четверг, 14 мая 2026 года, в Алматы пройдет плановая общегородская сейсмотренировка. В пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Zakon.kz рассказали о необходимых действиях в этот день.

Источник: Zakon.kz

Внимание! Плановая сейсмотренировка в Алматы

Известно, что сирены прозвучат в 11:00.

По данным ДЧС, к сейсмотренировке готовятся заблаговременно. Так, с 12 мая проводится перехват радио- и телеканалов с заставкой о предстоящей плановой сейсмотренировке и рекомендациями сохранять спокойствие.

Важно:

  • В день сейсмотренировки в 11:00 будет задействована городская система оповещения. Это произойдет путем запуска сиренно-речевых установок, перехвата телерадиоканалов и рассылки уведомлений через мобильные приложения.

  • Звуковой сигнал «Внимание всем!!!» — это предупредительный сигнал, который подается для привлечения внимания населения перед передачей всех экстренных сообщений в случае угрозы или возникновении ЧС.

  • Услышав звуковой сигнал, необходимо включить телевизоры и радиоприемники, а также прочесть информацию на интернет-ресурсах и в мобильных приложениях для получения инструкций по дальнейшим действиям в сложившейся ситуации.

  • Проводимая городская сейсмотренировка является плановой. Жителям и гостям города необходимо сохранять спокойствие и принять активное участие.

Подобные учения проводятся регулярно. Например, они уже проходили 25 февраля 2026 года.

