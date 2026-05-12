После сирены в Алматы: что нужно сделать каждому жителю 14 мая

В день сейсмотренировки в 11:00 будет задействована городская система оповещения. Это произойдет путем запуска сиренно-речевых установок, перехвата телерадиоканалов и рассылки уведомлений через мобильные приложения.

Звуковой сигнал «Внимание всем!!!» — это предупредительный сигнал, который подается для привлечения внимания населения перед передачей всех экстренных сообщений в случае угрозы или возникновении ЧС.

Услышав звуковой сигнал, необходимо включить телевизоры и радиоприемники, а также прочесть информацию на интернет-ресурсах и в мобильных приложениях для получения инструкций по дальнейшим действиям в сложившейся ситуации.