После сирены в Алматы: что нужно сделать каждому жителю 14 мая

Внимание! Плановая сейсмотренировка в Алматы
Известно, что сирены прозвучат в 11:00.
По данным ДЧС, к сейсмотренировке готовятся заблаговременно. Так, с 12 мая проводится перехват радио- и телеканалов с заставкой о предстоящей плановой сейсмотренировке и рекомендациями сохранять спокойствие.
Важно:
В день сейсмотренировки в 11:00 будет задействована городская система оповещения. Это произойдет путем запуска сиренно-речевых установок, перехвата телерадиоканалов и рассылки уведомлений через мобильные приложения.
Звуковой сигнал «Внимание всем!!!» — это предупредительный сигнал, который подается для привлечения внимания населения перед передачей всех экстренных сообщений в случае угрозы или возникновении ЧС.
Услышав звуковой сигнал, необходимо включить телевизоры и радиоприемники, а также прочесть информацию на интернет-ресурсах и в мобильных приложениях для получения инструкций по дальнейшим действиям в сложившейся ситуации.
Проводимая городская сейсмотренировка является плановой. Жителям и гостям города необходимо сохранять спокойствие и принять активное участие.
Подобные учения проводятся регулярно. Например, они уже проходили 25 февраля 2026 года.