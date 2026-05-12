В прокуратуре Красноярского края пройдет прием по вопросам защиты прав детей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 19 мая в прокуратуре Красноярского края состоится личный прием граждан по вопросам защиты прав детей.
Жители смогут обратиться по темам, связанным с безопасностью, образованием, медицинской помощью, семейными ситуациями и другими вопросами соблюдения прав несовершеннолетних.
Записаться на прием можно по адресу: ул. Комсомольская, 2, кабинет 2−15, а также по телефону 8 (39144) 3−36−46.
Если обращение требует проверки, заявителям рекомендуют заранее подготовить письменное заявление. В нем следует кратко описать ситуацию и указать основные вопросы, по которым необходимо получить разъяснения.
При себе необходимо иметь паспорт.