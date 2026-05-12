Мужчина погиб на железной дороге в Хабаровском крае

В рабочем посёлке Переяславка грузовой поезд, следовавший по маршруту Хор — Верино, смертельно травмировал 22 летнего молодого человека.

Источник: Комсомольская правда

10 мая около 12:40 (по местному времени) на станции Верино Дальневосточной железной дороги в рабочем посёлке Переяславка Хабаровского края грузовой поезд, следовавший по маршруту Хор — Верино, смертельно травмировал 22 летнего молодого человека, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Хабаровская транспортная прокуратура инициировала проверку соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Отдельное внимание уделяется вопросам профилактики непроизводственного травматизма на объектах инфраструктуры.

Железная дорога — зона повышенной опасности. Дальневосточная транспортная прокуратура призывает граждан строго соблюдать правила безопасности: переходить пути только в специально отведённых местах и лишь после того, как будет подтверждена отсутствие приближающегося состава. Нарушение этих правил может привести к трагическим последствиям.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам:

Почта: red.habkp@phkp.ru