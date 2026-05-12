На капремонт стадиона ЮРГПУ в Новочеркасске выделено 111,5 млн рублей

Проектом организации строительства предусмотрена определенная последовательность работ. Сначала планируется выполнить подготовительные и демонтажные работы, включая снятие асфальтобетонных покрытий и демонтаж конструкций подпорной стены. Затем последуют земляные работы, перенос или переустройство инженерных сетей с устройством защиты, монтаж монолитной подпорной стены и устройство дренажной системы. На последующих этапах запланирован монтаж наружных сетей и системы полива поля, установка бортового камня, устройство наружного освещения и покрытий. Завершат работы установка ограждения и спортивного оборудования, а также благоустройство территории.