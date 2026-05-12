NASA признало фотографию с Байконура одним из лучших снимков года

Снимок, сделанный на Байконуре в апреле 2025 года, был опубликован в официальном Instagram космического агентства NASA. «Это снимок ракеты “Союз”, сделанный с помощью широкоугольного объектива 5 апреля 2025 года на космодроме Байконур в Казахстане. Три дня спустя “Союз” вывел астронавта NASA Джонни Кима и двух космонавтов на низкую околоземную орбиту для восьмимесячной миссии на борту Международной космической станции», — говорится в сообщении. Сообщается, что Джонни Ким — военный врач и бывший морской пехотинец — проводил медицинские и биологические эксперименты, тестировал дистанционно управляемых роботов и сделал несколько невероятных фотографий Земли во время своей первой миссии на борту корабля. Он вернулся на Землю 9 декабря 2025 года. Данная фотография была отмечена премией «Фотограф года 2025». В агентстве уточнили, что на снимке изображено дно большой ракеты через круглый объектив «рыбий глаз». Ракета лежит на боку, поэтому пять комплектов сопел на дне хорошо видны. Изображение, по-видимому, сделано с глубины нескольких метров под землей, в окружении оборудования и механизмов. Три толстых кабеля извиваются к переднему плану.