Приёмная кампания в российских вузах начнётся 20 июня

«День тишины» станет одним из новшеств приемной кампании 2026 года. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», это означает, что в день, когда университет формирует приказ, абитуриенты не смогут вносить изменение в заявление на зачисление, отозвать его.
Как подмечают эксперты, введенный «день тишины», сделает ситуацию для абитуриентов более предсказуемой.
Среди иных нововведений — способ подачи документов. Через внутренние системы вузов подать их больше не получится. Направить документы можно будет через единый цифровой канал на Госуслугах, а также лично в вуз или по почте.
— С 2026 года физика станет обязательной для 25 из 140 специальностей в инженерной области. Раньше выпускники могли выбирать между физикой и информатикой, — информирует «Российская газета».
Изменения коснулись выпускников колледжей — сдавать внутренние экзамены они будут только если продолжают обучение по профилю. Также вузам разрешили перераспределять места между квотами.
Напомним, что прием заявлений и документов во все российские университеты начнется 20 июня — в единый день. Однако даты окончания приема документов отличаются, все зависит от уровня высшего образования и источника финансирования обучения.