Врач рассказал, почему важно мыть орехи

Врач Котов: орехи нужно промывать проточной водой и просушивать в духовке.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Промывать орехи водой и просушивать их в духовке необходимо, чтобы смыть яды плесневых грибов, грязь и химикаты, рассказал врач Семен Котов.

«Афлатоксины — яды плесневых грибков, образующиеся при нарушениях хранения. Они бьют по печени и обладают канцерогенным действием. Употреблять орехи прямо из упаковки категорически нельзя. Их необходимо промывать проточной водой, а в идеале — замачивать на несколько часов. Это смоет грязь, химикаты, которыми обрабатывают скорлупу от вредителей, и разрушит фитиновую кислоту, мешающую усвоению микроэлементов. Затем орехи нужно просушить в духовке», — сказал врач информационному порталу РИАМО.

Отдельно эксперт отметил бразильский орех, в котором содержится огромное количество селена. Его переизбыток в организме может привести к выпадению волос, отслоению ногтей и поражению нервной системы.

«Безопасная доза орехов — максимум две-три штуки в день. Относитесь к любым орехам как к высокоактивной биологической добавке, требующей строгой гигиены и жесткой дозировки», — заключил врач.