Женщину с признаками инсульта нашли на полу в Караганде

В Караганде спасатели эвакуировали женщину из запертой квартиры
По данным официального Telegram-канала ведомства, в Караганде поступило сообщение о том, что женщина не открывает дверь в одной из квартир по улице Ержанова.
Прибывшие на место сотрудники оперативно-спасательного отряда МЧС с помощью альпинистского снаряжения спустились с балкона 6-го этажа на балкон 5-го, а затем без повреждений вскрыли деревянное окно и пластиковую балконную дверь квартиры с помощью слесарного инструмента.
Внутри квартиры на полу была обнаружена женщина 1964 года рождения. Спасатели открыли входную дверь изнутри и обеспечили доступ родственникам и сотрудникам скорой медицинской помощи.
По предварительному диагнозу у женщины выявлены признаки инсульта. Она была передана бригаде скорой помощи и госпитализирована.