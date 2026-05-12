Полицейские пресекли схему фиктивного трудоустройства мигрантов в Дзержинске

В Дзержинске выявили схему фиктивного трудоустройства иностранцев. Незаконную деятельность организовали двое мужчин, один из которых находился в РФ нелегально. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
Как стало известно, обвиняемые создавали видимость законных трудовых отношений с мигрантами в период с апреля 2023 по ноябрь 2025 года. Сначала они оформили ИП в сфере строительства, а затем заключали с иностранцами фиктивные договоры, фактическое исполнение обязательств по которым не требовалось.
После предоставления подложных документов в нижегородскую полицию уроженцы других стран получали отметки, которые в последующем использовали для оформления патента, разрешения на временное проживание либо вида на жительство на территории РФ.
В данный момент фигуранты заключены под стражу и находятся в СИЗО. Им грозит до семи лет лишения свободы и штрафы до 500 тысяч рублей.
