Полицейские пресекли схему фиктивного трудоустройства мигрантов в Дзержинске

Один из фигурантов находился в РФ незаконно.

Источник: Живем в Нижнем

В Дзержинске выявили схему фиктивного трудоустройства иностранцев. Незаконную деятельность организовали двое мужчин, один из которых находился в РФ нелегально. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Как стало известно, обвиняемые создавали видимость законных трудовых отношений с мигрантами в период с апреля 2023 по ноябрь 2025 года. Сначала они оформили ИП в сфере строительства, а затем заключали с иностранцами фиктивные договоры, фактическое исполнение обязательств по которым не требовалось.

После предоставления подложных документов в нижегородскую полицию уроженцы других стран получали отметки, которые в последующем использовали для оформления патента, разрешения на временное проживание либо вида на жительство на территории РФ.

В данный момент фигуранты заключены под стражу и находятся в СИЗО. Им грозит до семи лет лишения свободы и штрафы до 500 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что жительница Городецкого района фиктивно прописала в своей квартире 3 мигрантов.