Женщина умерла при родах в Алматы: больница не сообщила о факте в Комитет медконтроля

«Согласно приказу, любые случаи материнской смертности подлежат проверке. Раньше мы проводили внеплановые проверки и ждали результатов вскрытия, что занимало около 10 рабочих дней, согласно предпринимательскому кодексу. Этот промежуток был слишком мал и не всегда хватало времени. В прошлом году в приказ Министерства здравоохранения были внесены изменения, и введено понятие расследования, которое может длиться до 30 дней с возможностью продления еще на 30 дней. Сразу после фиксации случая мы регистрируем проверку в специальной прокуратуре и начинаем проверять документы, наличие изменений в медицинской документации и т. д. В базе фиксируется, были ли изменения в документообороте или нет», — пояснил спикер.