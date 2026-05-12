Женщина умерла при родах в Алматы: больница не сообщила о факте в Комитет медконтроля

Об этом рассказал руководитель Департамента Комитета медицинского и фармацевтического контроля по Алматы, Дамир Даулетбаев, на брифинге в РСК.
«В прошлом году был зарегистрирован один случай материнской смертности, и в этом году также зафиксирован один такой случай. Согласно приказу, медицинская организация, где произошел инцидент, должна уведомить нас, городское управление здравоохранения, акимат и Министерство здравоохранения в течение 24 часов. К сожалению, не все медицинские учреждения своевременно выполняют этот приказ, и нам приходится накладывать административные штрафы за невыполнение», — сообщил Дамир Даулетбаев.
Он рассказал о мерах, которые предпринимаются в подобных случаях:
«Согласно приказу, любые случаи материнской смертности подлежат проверке. Раньше мы проводили внеплановые проверки и ждали результатов вскрытия, что занимало около 10 рабочих дней, согласно предпринимательскому кодексу. Этот промежуток был слишком мал и не всегда хватало времени. В прошлом году в приказ Министерства здравоохранения были внесены изменения, и введено понятие расследования, которое может длиться до 30 дней с возможностью продления еще на 30 дней. Сразу после фиксации случая мы регистрируем проверку в специальной прокуратуре и начинаем проверять документы, наличие изменений в медицинской документации
По его словам, собираются необходимые документы, привлекаются независимые эксперты, проводятся судебно-медицинская и патологоанатомическая экспертизы, которые могут занимать до нескольких месяцев. После вскрытия выносится решение:
«После этого в штабе Министерства здравоохранения разбирается данный случай. Но до этого момента, если выявлены нарушения стандартов, отсутствие лицензии или грубые медицинские нарушения, мы передаем дело в Департамент полиции для выяснения, имело ли место ненадлежащее оказание медицинской помощи или другие нарушения, которые могут быть рассмотрены в рамках уголовной ответственности», — добавил Даулетбаев.