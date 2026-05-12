Чем опасен «пивной живот» у мужчин и как от него избавиться?

Висцеральный жир обволакивает сердце и кишечник, помогает прогулка после ужина.
Примерно пятая часть всех мужчин-россиян страдает от ожирения — таковы данные Минздрава РФ.
При этом чаще всего ожирение по так называемому мужскому типу означает наличие живота — его принято называть «пивным». Такой тип ожирения считается более опасным, чем женский, когда расплываются талия и бёдра.
«Существует два вида жира — подкожный и висцеральный, — объясняет нутрициолог Марина Богданова. — С подкожным всё ясно — это он делает формы тела округлыми, здесь копятся энергетические резервы организма, питательные вещества, благодаря слою такого жира мы не мёрзнем. Висцеральный жир располагается внутри брюшной полости, он покрывает сердце, кишечник, печень и другие органы. Именно он выпирает неприглядным бугром, когда мы говорим о “пивном животе”, и несёт ощутимую опасность: для организма этот жир избыточен, он не даёт ему нормально функционировать, причём наибольший вред он наносит сердечно-сосудистой системе».
Как правило, у мужчин такая проблема возникает с возрастом в силу гормональных изменений, снижения активности, избыточного употребления высококалорийной еды и спиртных напитков, в первую очередь пива.
Избавляться от «пивного живота» нужно обязательно, так как такие жировые накопления ведут к развитию сахарного диабета, ишемической болезни сердца и атеросклероза, жирового гепатоза печени и других проблем.
«Чтобы вернуть стройность, нужно действовать сразу в нескольких направлениях: пересмотреть свой рацион, снизив калорийность, но при этом увеличив питательность, особенно количество потребляемого белка и клетчатки. Второе — обратите внимание на режим дня. Обязателен плотный завтрак, полноценный обед, а не перекус на бегу и лёгкий ужин. Если вы сдвинете пищевую нагрузку на первую половину дня, живот начнёт быстро таять. Идеально после ужина пройтись хотя бы минут 15, это поможет быстрее усвоить калории. От алкоголя рекомендовала бы отказаться вообще — в нём очень много калорий. И третье — физическая активность. Здесь главное выбрать то, что приносит удовольствие и то, что вам по силам, пока лишний вес не ушёл — то есть бег или тренажёры не подойдут, а вот ходьба, плавание, велосипед — это то, что нужно».