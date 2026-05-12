Импорт кофе в Ростовскую область сократился в 4,3 раза

В январе-марте 2026 года в Ростовскую область совсем не импортировались овощи. Импорт свежих фруктов упал с 2,4 тыс. тонн в первом квартале 2025 года до 40 тонн в аналогичном периоде 2026 года. В 2025 году в регион поставлялись арбузы, абрикосы, персики, яблоки из Армении и Узбекистана. В январе-марте 2026 года были импортированы только яблоки из Грузии.