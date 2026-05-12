Школу в селе Крупец Курской области отремонтируют к концу июля этого года

Капитальный ремонт в школе села Крупец Дмитриевского района Курской области планируют завершить к 31 июля этого года. Работы в учреждении ведутся по нацпроекту «Молодёжь и дети», сообщили в районной администрации.
На сегодняшний день специалисты завершают работы по ремонту кровли, ремонтируют внутренние помещения, обновляют системы отопления, водоснабжения и водоотведения, монтируют новую электропроводку и систему пожарной сигнализации.
К капремонту рабочие приступили 12 января этого года, до этого здание 1988 года постройки никогда масштабно не обновляли. В учреждении учатся более 120 детей, которые во время проведения работ продолжают занятия в школе № 2 города Дмитриева.
«Наша задача — провести качественный ремонт здания, сделать его не только современным, но и безопасным. Президент Российской Федерации Владимир Путин неоднократно подчеркивал важность соблюдения сроков реализации программы капремонта школ. Мы к ее выполнению подходим комплексно, активно привлекаем общественный контроль на всех этапах», — отметил глава Дмитриевского района Сергей Ливенцев.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.