В "Максе" появится архив чатов

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. В ближайшее время в нацмессенджере «Макс» станут доступны предпросмотр сообщений, цитирование текстовых фрагментов, архив чатов и закрепление сообщений, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор платформы Фарит Хуснояров.
«В ближайшие месяцы мы последовательно обновим функциональность чатов: добавим предпросмотр сообщений, цитирование фрагментов сообщений, архив чатов, закрепление сообщений», — сообщил он.
Кроме того, в дополнение к текстовым расшифровкам голосовых и видеосообщений «Макс» внедрит ряд решений для пользователей с нарушениями зрения и слуха.
Ранее, во вторник, Хуснояров рассказал, что в июне-июле нацмессенджер планирует запустить комментарии и сторис для пользователей, а до конца года — «мультиаккаунт пользователя» с возможностью быстрого переключения между профилями.
На начало мая в приложении «Макс» зарегистрировались 120 миллионов человек, ежедневная аудитория мессенджера превысила 85 миллионов пользователей. Регистрация доступна гражданам 40 государств.